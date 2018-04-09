Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси стал послом ООН по ответственному туризму.

"Во время путешествий у меня была возможность познакомиться с другими культурами, различными обществами, а также увидеть мир, и это очень обогащает человека. Всемирная туристская организация как специализированное агентство ООН работает над тем, чтобы сделать туризм источником развития, и я рад, что могу присоединиться к этой миссии по содействию ответственному туризму" - сказал 30-летний Месси.

Стоит отметить, что с этой структурой также сотрудничают легенда "Реала" Фернандо Йерро и бывший главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске.

Не пропустите: Панченко сравнил Роналду и Месси. | http://soccernews.ru