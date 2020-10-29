Месси стал рекордсменом Лиги Чемпионов

Капитан "Барселоны" Лионель Месси в очередной раз переписал историю Лиги Чемпионов.

Звёздный аргентинец установил новый рекорд турнира по числу голов на групповом этапе - 70.

Ранее Месси стал первым игроком, забивавшим в 16 розыгрышах ЛЧ подряд.

Что касается общего рейтинга лучших бомбардиров главного еврокубка, то в нём форвард "Барсы" второй после нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду - 116 мячей против 130.

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