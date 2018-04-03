Месси стал рекордсменом по количеству голов после выхода на замену

Лионель Месси отметился очередным голом в чемпионате Испании, забив в субботнем матче против "Севильи" (2:2) после выхода на замену.

Этот забитый мяч стал для Лео 21-м голом в Примере в XXI веке после того, как он выходил на замену.

По этому показателю звездный аргентинец опередил Вальтера Пандиани, который забил 20 голов после замены.

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