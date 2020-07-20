Месси стал рекордсменом Примеры по числу званий лучшего бомбардира турнира

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал обладателем Трофея Пичичи, который вручается лучшему бомбардиру чемпионата Испании.

В завершившемся розыгрыше Примеры звёздный аргентинец отличился 25 раз в 33 матчах, опередив форварда "Реала" Карима Бензема (21).

Капитан "сине-гранатовых" выиграл гонку голеадоров в испанском первенстве в седьмой раз в карьере - это новый рекорд турнира.

Ранее Месси делил рекорд с бывшим нападающим "Атлетика" Тельмо Саррой, у которого шесть Трофеев Пичичи.

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