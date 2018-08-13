Месси стал самым титулованным игроком в истории "Барселоны"

"Барселона" стала обладателем Суперкубка Испании, обыграв "Севилью" со счетом 2:1.

Для капитана каталонцев Лионеля Месси этот трофей стал 33-м в составе "Барселоны" и он стал самым титулованным игроком в истории клуба.

С "Барселоной" Месси девять раз становился чемпионом Испании, шесть раз обладателем Кубка Испании, восемь раз выиграл Суперкубок Испании, четырежды стал победителем Лиги Чемпионов, трижды Суперкубка УЕФА и трижды выиграл клубный чемпионат мира.

По этому показателю Месси опередил легендарного Андреса Иньесту - 32 трофея.

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