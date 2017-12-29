Месси стал самым упоминаемым футболистом 2017 года в соцсети "ВКонтакте"

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Месси стал самым упоминаемым футболистом 2017 года в соцсети "ВКонтакте"

Форвард "Барселоны" Лионель Месси стал самым упоминаемым футболистом 2017 года в соцсети "ВКонтакте", сообщают российские СМИ.

30-летний аргентинец занял восьмое место в соответствующем рейтинге с показателем в 1,9 миллиона упоминаний.

Лидером же стал президент России Владимир Путин (6,8 млн), который с большим отрывом опередил рэпера Басту (2,8 млн) и президента США Дональда Трампа (2,6 млн).

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2 Атлетико Мадрид 16 36
3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
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12 Сельта Виго 16 18
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