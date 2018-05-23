Месси стал самым успешным дриблером Европы текущего сезона

Теги лионель мессинеймарэден азар

Месси стал самым успешным дриблером Европы текущего сезонаФорвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси стал лучшим дриблером в топ-5 европейских чемпионатов в нынешнего сезона.

Так, аргентинец совершил 185 успешных обводок в текущем розыгрыше Ла Лиги. Его ближайшими преследователями оказались Эден Азар из лондонского "Челси" (165 обводок) и Неймар из ПСЖ (142 обводки).

Напомним, Месси выступает за продажу одного из хавбеков "Барселоны". | soccernews.ru

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