Месси стал самым успешным дриблером Европы текущего сезона

Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси стал лучшим дриблером в топ-5 европейских чемпионатов в нынешнего сезона.

Так, аргентинец совершил 185 успешных обводок в текущем розыгрыше Ла Лиги. Его ближайшими преследователями оказались Эден Азар из лондонского "Челси" (165 обводок) и Неймар из ПСЖ (142 обводки).

Напомним, Месси выступает за продажу одного из хавбеков "Барселоны". | soccernews.ru