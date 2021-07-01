Месси стал свободным агентом
Фото: инстаграм Месси
Капитан "Барселоны" Лионель Месси стал свободным агентом.
1 июля в 01:00 по московскому времени (00:00 по испанскому) у 34-летнего аргентинца истек контракт с клубом.
Ранее сообщалось, что стороны близки к подписанию нового соглашения до 2023 года, но официального подтверждения не было.
Месси является воспитанником "Барсы". Он выступал за основную команду с 2003 года. В прошедшем сезоне на счету Месси 38 голов и 14 ассистов в 47 играх.
Напомним, что на данный момент Месси выступает за сборную Аргентины на Кубке Америки.
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|20
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