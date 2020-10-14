Лионель Месси устроил скандал после окончания матча с Боливией

Капитан Аргентины Лионель Месси стал участником драки после победы национальной команды над Боливией (2:1) в матче отбора ЧМ-2022. Об этом сообщает TyC Sports.

По данным источника, нападающий начал кричать на тренера Боливии Лукаса Нава после окончания встречи: "Иди на ***, что с тобой, лысый? Ты кричал всю игру, засранец".

¡Final picante! Tras el pitazo final, hubo un fuerte intercambio de palabras entre bolivianos y argentinos. #ClasificatoriasxMDeportes pic.twitter.com/lr1gI7SOvR — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) October 13, 2020

Отметим, это была первая победа Аргентины над Боливией с 2005 года.

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