Лионель Месси устроил скандал после окончания матча с Боливией
Капитан Аргентины Лионель Месси стал участником драки после победы национальной команды над Боливией (2:1) в матче отбора ЧМ-2022. Об этом сообщает TyC Sports.
По данным источника, нападающий начал кричать на тренера Боливии Лукаса Нава после окончания встречи: "Иди на ***, что с тобой, лысый? Ты кричал всю игру, засранец".
¡Final picante! Tras el pitazo final, hubo un fuerte intercambio de palabras entre bolivianos y argentinos. #ClasificatoriasxMDeportes pic.twitter.com/lr1gI7SOvR— Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) October 13, 2020
Отметим, это была первая победа Аргентины над Боливией с 2005 года.
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