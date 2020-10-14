Лионель Месси устроил скандал после окончания матча с Боливией

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Лионель Месси устроил скандал после окончания матча с Боливией

Капитан Аргентины Лионель Месси стал участником драки после победы национальной команды над Боливией (2:1) в матче отбора ЧМ-2022. Об этом сообщает TyC Sports.

По данным источника, нападающий начал кричать на тренера Боливии Лукаса Нава после окончания встречи: "Иди на ***, что с тобой, лысый? Ты кричал всю игру, засранец".

Отметим, это была первая победа Аргентины над Боливией с 2005 года.

Не пропустите: "Отменная победа". Месси высказался о матче Аргентины с командой Боливии| http://soccernews.ru
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