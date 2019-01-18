Месси стал вторым бомбардиром "Барселоны" в Кубке Испании

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Месси стал вторым бомбардиром "Барселоны" в Кубке Испании
Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси отметился голом в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании против "Леванте" (счет 3:0, идет второй тайм). 

Месси забил 49-й гол в Кубке Короля и вышел на второе место в истории "Барселоны" по количеству забитых мячей в этом турнире, догнав Ладислава Кубалу. 

Лидером каталонского клуба по этому показателю остается Жозеп Самитьер, который забил 64 гола.

Напомним, что 31-летний Месси является лучшим бомбардиром в истории "Барселоны".

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