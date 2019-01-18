Месси стал вторым бомбардиром "Барселоны" в Кубке Испании
Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси отметился голом в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании против "Леванте" (счет 3:0, идет второй тайм).
Месси забил 49-й гол в Кубке Короля и вышел на второе место в истории "Барселоны" по количеству забитых мячей в этом турнире, догнав Ладислава Кубалу.
Лидером каталонского клуба по этому показателю остается Жозеп Самитьер, который забил 64 гола.
Напомним, что 31-летний Месси является лучшим бомбардиром в истории "Барселоны".
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Официально: "Барселона" нарушила правила Кубка Испании
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|19
|43
|2
|Атлетико Мадрид
|19
|38
|3
|Севилья
|19
|33
|4
|Реал Мадрид
|19
|33
|5
|Алавес
|19
|32
|6
|Хетафе
|19
|28
|7
|Бетис
|19
|26
|8
|Реал Сосьедад
|19
|25
|9
|Жирона
|19
|24
|10
|Эспаньол
|19
|24
|11
|Валенсия
|19
|23
|12
|Леванте
|19
|23
|13
|Леганес
|19
|22
|14
|Реал Вальядолид
|19
|22
|15
|Атлетик Бильбао
|19
|22
|16
|Эйбар
|19
|22
|17
|Сельта Виго
|19
|21
|18
|Райо Вальекано
|19
|19
|19
|Вильярреал
|19
|17
|20
|Уэска
|19
|11