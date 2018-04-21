В финальном матче Кубка Испании "Севилья" играет с "Барселоной".

После первого тайма "сине-гранатовые" выигрывают со счётом 3:0 - дубль оформил Луис Суарес, ещё один гол в активе Лионеля Месси.

Как сообщает Opta, Месси стал вторым игроком в истории, отличившимся в пяти финалах Кубка Испании (2009, 2012, 2015, 2017, 2018).

Кроме того, 30-летний аргентинец приблизился к рекордсмену по этому показателю - Тельмо Сарре, забивавшему в шести финалах (1942, 1943, 1944, 1945, 1950).

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