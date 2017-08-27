Месси стал вторым игроком, забившим более 350 голов за один клуб из топ-5 европейских лиг

Теги барселоналионель месси

Месси стал вторым игроком, забившим более 350 голов за один клуб из топ-5 европейских лиг

Форвард "Барселоны" Лионель Месси дважды поразил ворота "Алавеса" в матче второго тура испанской Примеры.

Эти голы стали для звёздного аргентинца 350-м и 351-м в рамках чемпионата Испании.

Таким образом, Месси стал вторым игроком, забившим более 350 голов за один клуб из топ-5 европейских лиг.

Первым же это достижение покорилось Герду Мюллеру, который отличился 365 раз в Бундеслиге в составе "Баварии". | http://soccernews.ru

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