Месси, Суарес и Альба пропустили тренировку "Барселоны"

Ведущие игроки каталонской "Барселоны" Лионель Месси, Луис Суарес и Жорди Альба пропустили сегодняшнюю тренировку своей команды.

Как информирует Estadio Deportivo, решение о предоставлении отдыха своим лидерам принял тренерский штаб "сине-гранатовых". Уже завтра все трое начнут подготовку вместе со своими одноклубниками к воскресному матчу Ла Лиги против "Бетиса".

Напомним, "Барселона" потеряла Паулиньо. | soccernews.ru