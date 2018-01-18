Месси, Суарес и Альба пропустили тренировку "Барселоны"

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Месси, Суарес и Альба пропустили тренировку "Барселоны"Ведущие игроки каталонской "Барселоны" Лионель Месси, Луис Суарес и Жорди Альба пропустили сегодняшнюю тренировку своей команды.

Как информирует Estadio Deportivo, решение о предоставлении отдыха своим лидерам принял тренерский штаб "сине-гранатовых". Уже завтра все трое начнут подготовку вместе со своими одноклубниками к воскресному матчу Ла Лиги против "Бетиса".

Напомним, "Барселона" потеряла Паулиньо. | soccernews.ru

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