Месси, Суарес и Дембеле попали в основу "Барселоны" на матч с "Севильей"

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Месси, Суарес и Дембеле попали в основу "Барселоны" на матч с "Севильей"

Стали известны стартовые составы "Барселоны" и "Севильи", которые сыграют в матче за Суперкубок Испании.

Стоит отметить, что в основном составе каталонского клуба сыграют новички Артур и Клеман Лангле. Последний в прошлом сезоне выступал за "Севилью".

"Барселона": тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба, Бускетс, Артур, Рафинья, Дембеле, Месси, Суарес

"Севилья": Вацлик, Гомес, Кьер, Меса, Банега, Муриэль, Навас, Сарабия, Эскудеро, Васкес, Меркадо.

Матч начнется в 23:00 по московскому времени. 

Не пропустите: Жить и играть по-новому: "Барселона" и "Севилья" сойдутся в матче за Суперкубок Испании. | http://soccernews.ru

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