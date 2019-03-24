Месси, Суарес и Дембеле рискуют пропустить ближайший матч "Барселоны"

Сразу три нападающих "Барселоны" могут не сыграть в матче 29-го тура Примеры против "Эспаньола", сообщает Football Espana.

По сведениям издания, проблемы со здоровьем испытывают Лионель Месси, Луис Суарес и Усман Дембеле.

У аргентинца повреждение паха, у уругвайца - растяжение связок голеностопного сустава, а у француза - травма бедра.

Напомним, что матч "Барселона" - "Эспаньол" состоится 30 марта в 18:15 по московскому времени.

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