Месси, Суарес и Дембеле забили на 6 мячей больше в нынешнем сезоне, нежели Роналду, Бэйл и Бензема

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Месси, Суарес и Дембеле забили на 6 мячей больше в нынешнем сезоне, нежели Роналду, Бэйл и БенземаВ текущем сезоне атакующее трио каталонской "Барселоны" в лице Лионеля Месси, Луиса Суареса и Усмана Дембеле забило на 6 мячей больше, нежели их коллеги из мадридского "Реала" Криштиану Роналду, Гарет Бэйл и Карим Бензема.

Так, на счету игроков "сине-гранатовых" значится 74 результативных удара во всех турнирах, тогда как футболисты королевского клуба на троих забили 68 мячей.

Напомним, El Mundo Deportivo объявил состав "Барселоны" на Эль Класико. | soccernews.ru

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