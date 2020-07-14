Месси, Суарес и Это'О - самые эффективные форварды "Барселоны" в 21-м веке

Портал Give Me Sport опубликовал рейтинг самых эффективных нападающих "Барселоны" в новом тысячелетии.

В расчёт брался только один показатель - количество забитых голов в среднем за матч.

Возглавил список действующий капитан "сине-гранатовых" Лионель Месси со средней результативностью 0,87.

Также примечательно, что 24-е место в рейтинге занял ныне выступающий за "Зенит" бразильский вингер Малком.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси (0,87; 727 матчей, 630 голов);

2. Луис Суарес (0,70; 279 матчей, 195 голов);

3. Самуэль Это’О (0,65; 199 матчей, 130 голов);

4. Неймар (0,56; 186 матчей, 105 голов);

5. Златан Ибрагимович (0,48; 46 матчей, 22 гола);

6. Патрик Клюйверт (0,47; 257 матчей, 122 гола);

7. Хавьер Савиола (0,42; 168 матчей, 70 голов);

8. Тьерри Анри (0,40; 121 матч, 49 голов);

9. Давид Вилья (0,40; 119 матчей, 48 голов);

10. Алексис Санчес (0,33; 141 матч, 47 голов).

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