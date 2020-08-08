Месси, Суарес и Гризманн сыграют в атаке против "Наполи"
"Барселона" и "Наполи" назвали стартовые составы команд на ответную игру 1/8 финала Лиги Чемпионов.
"Барселона": тер Штеген, Семеду, Лангле, Пике, Альба, Роберто, Ракитич, де Йонг, Месси, Суарес, Гризманн.
"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Кулибали, Манолас, Руй, Зелински, Демме, Руис, Инсинье, Мертенс, Кальехон.
Начало поединка запланировано на 22:00 (мск). Первая игра завершилась вничью со счетом 1:1.
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