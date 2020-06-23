Месси, Суарес и Гризманн - в старте "Барселоны" на матч с "Атлетико"

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Месси, Суарес и Гризманн - в старте "Барселоны" на матч с "Атлетико"

Тренерский штаб "Барселоны" огласит стартовый состав на матч 31-го тура Ла Лиги с "Атлетиком".

"Барселона": тер Штеген, Семеду, Пике, Ленгле, Альба, Бускетс, Видаль, Артур, Суарес, Месси, Гризманн

Встреча состоится сегодня, 23 июня, на стадионе "Камп Ноу". Начало - в 23:00 (мск). 

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