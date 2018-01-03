Месси, Суарес и Иньеста не попали в заявку на игру против "Сельты"

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Месси, Суарес и Иньеста не попали в заявку на игру против "Сельты"Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде объявил заявку своей команды а первую игру 1/8 финала кубка Испании против "Сельты" из Виго.

Вратари: Тер Штеген, Силлессен;

Защитники: Семеду, Пике, Маскерано, Альба, Динь, Видаль, Вермален;

Полузащитники: Серхи Роберто, Бускетс, Ракитич, Денис Суарес, Паулиньо, Андре Гомеш, Аленья;

Форварды: Дембеле, Арнаис.

Напомним, Вальверде назвал "Сельту" одним из худших соперников для "Барселоны". | soccernews.ru

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