Месси, Суарес и Маскерано рискуют пропустить ноябрьский матч с "Севильей"

Игроки "Барселоны" - Лионель Месси, Луис Суарес и Хавьер Маскерано - рискуют пропустить матч 11-го тура Примеры против "Севильи", который состоится 5 ноября.

Как сообщает Marca, вышеупомянутые футболисты могут не сыграть в указанном поединке из-за участия своих национальных сборных в стыковых играх квалификации ЧМ-2018.

Первый стыковой матч между Новой Зеландией и командой, занявшей пятое место в южноамериканской отборочной группе, запланирован на 6 ноября.

Стоит отметить, что сейчас пятую позицию занимает сборная Аргентины (24 очка), однако от идущего вторым Уругвая "селесао" отстают всего на 3 пункта.

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