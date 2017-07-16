Месси, Суарес и Неймар не захотели видеть Нолито в "Барселоне"

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Месси, Суарес и Неймар не захотели видеть Нолито в "Барселоне"Ведущие игроки каталонской "Барселоны" в лице Лионеля Месси, Луиса Суареса и Неймара наложили вето на одно из возможных летних приобретений своего клуба.

Как информирует испанская пресса, в текущее трансферное окно "сине-гранатовые" рассматривали возможность подписания вингера "Манчестер Сити" Нолито, не против покупки которого был новоиспеченный главный тренер команды Эрнесто Вальверде. Однако свое слово сказали лидеры "Барсы" - аргентинец, уругваец и бразилец настояли на том, чтобы в команду вернулся Жерар Деулофеу.

Напомним, "Барселона" практически согласовала свой первый трансфер на следующее межсезонье. | soccernews.ru

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