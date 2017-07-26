Месси, Суарес и Неймар устроили интересное соревнование в конце одной из тренировок "Барселоны"

Форварды каталонской "Барселоны" Лионель Месси, Луис Суарес и Неймар устроили интересное соревнование в конце одной из тренировок своей команды. Смотрите, кто стал победителем в этом мини-турнире.

Напомним, Месси протестует против одного из возможных трансферов "Барселоны". | soccernews.ru