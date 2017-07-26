Месси, Суарес и Неймар устроили интересное соревнование в конце одной из тренировок "Барселоны"

Теги барселоналионель мессилуис суареснеймар

Месси, Суарес и Неймар устроили интересное соревнование в конце одной из тренировок "Барселоны"Форварды каталонской "Барселоны" Лионель Месси, Луис Суарес и Неймар устроили интересное соревнование в конце одной из тренировок своей команды. Смотрите, кто стал победителем в этом мини-турнире.

Напомним, Месси протестует против одного из возможных трансферов "Барселоны". | soccernews.ru

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2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
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