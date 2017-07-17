Месси, Суарес и Неймар впервые пройдут предсезонную подготовку "Барселоны" вместе

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Месси, Суарес и Неймар впервые пройдут предсезонную подготовку "Барселоны" вместеФорварды каталонской "Барселоны" Лионель Месси, Луис Суарес и Неймар впервые пройдут предсезонную подготовку своей команды все вместе.

Как информирует Marca, сезон 2017/2018 станет для звездного трио "сине-гранатовых" уже четвертым совместным в стане "Барсы". Однако впервые за это время ни один из лидеров атаки команды не пропускает старт предсезонной подготовки из-за различных причин - травм, участия в матчах за национальные сборные, болезней и так далее.

Напомним, Неймар недоволен своим положением в "Барселоне". | soccernews.ru

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