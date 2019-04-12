Месси, Суарес и Ракитич не будут участвовать в матче с "Уэской"

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Месси, Суарес и Ракитич не будут участвовать в матче с "Уэской"

Несколько ведущих игроков "Барселоны" не будут участвовать в матче 32-го тура Ла Лиги.

В заявку не вошли нападающие Лионель Месси и Луис Суарес, полузащитники Серхио Бускетс и Иван Ракитич и защитники Жерар Пике и Серхи Роберто.

"Барселона" располагается на 1 месте в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 73 балла. "Уэска" занимает последнюю позицию Ла Лиги.

Не пропустите: "Сельта" – "Реал Сосьедад" - 3:1, "Леванте" – "Уэска" - 2:2, "Бетис" – "Вильярреал" - 2:1 (видеообзоры матчей)

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