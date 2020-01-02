Месси, Суарес и Видаль вернулись к тренировкам с "Барселоной" после каникул

Сегодня, 2 января, "Барселона" провела тренировку перед матчем 19-го тура Примеры с "Эспаньолом".

После рождественских каникул к занятиям вернулись хавбек Артуро Видаль, а также нападающие Лионель Месси и Луис Суарес.

Большая часть команды провела первую после Рождества тренировку 29 декабря.

Матч "Эспаньол" - "Барселона" состоится 4 января. Начало - в 23:00 (мск).

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