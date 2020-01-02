Месси, Суарес и Видаль вернулись к тренировкам с "Барселоной" после каникул

Теги лионель мессилуис суаресбарселона

Месси, Суарес и Видаль вернулись к тренировкам с "Барселоной" после каникул

Сегодня, 2 января, "Барселона" провела тренировку перед матчем 19-го тура Примеры с "Эспаньолом".

После рождественских каникул к занятиям вернулись хавбек Артуро Видаль, а также нападающие Лионель Месси и Луис Суарес.

Большая часть команды провела первую после Рождества тренировку 29 декабря.

Матч "Эспаньол" - "Барселона" состоится 4 января. Начало - в 23:00 (мск).

Не пропустите: "Барселона" назвала цену на Семеду| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Ибрагимович поделился впечатлениями от перехода в "Милан"

Ибрагимович поделился впечатлениями от перехода в "Милан"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 18 39
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 18 37
3 Севилья Севилья 18 34
4 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 18 32
5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 18 31
6 Хетафе Хетафе 18 30
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 18 28
8 Валенсия Валенсия 18 28
9 Леванте Леванте 18 26
10 Вильярреал Вильярреал 18 25
11 Гранада Гранада 18 24
12 Осасуна Осасуна 18 23
13 Бетис Бетис 18 23
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 18 20
15 Алавес Алавес 18 19
16 Эйбар Эйбар 18 19
17 Мальорка Мальорка 18 15
18 Сельта Виго Сельта Виго 18 14
19 Леганес Леганес 18 13
20 Эспаньол Эспаньол 18 10
Полная таблица

топ-5 тегов