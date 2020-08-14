Месси, Суарес, Левандовски и Мюллер выйдут в стартовых составах на матч "Барселона" - "Бавария"

"Барселона" и "Бавария" назвали стартовые составы на матч 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"Барселона": тер Штеген, Лангле, Альба, Пике, Серхи Роберто, де Йонг, Бускетс, Видаль, Семеду, Суарес, Месси.

"Бавария": Нойер, Алаба, Киммих, Боатенг, Гнабри, Дэвис, Алькантара, Перишич, Горетцка, Левандовски, Мюллер.

Поединок между клубами начнется в 22:00 по московскому времени.

Читайте также: "РБ Лейпциг" - это приговор нынешнему оборонительному футболу "Атлетико"! Нагельсманн и компания отпраздновали выход в полуфинал ЛЧ. | http://soccernews.ru