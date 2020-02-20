Месси: "Суарес может помочь Мартинесу адаптироваться в "Барселоне"

Форвард "Барселоны" Лионель Месси поделился мнением о возможной покупке Лаутаро Мартинеса у "Интера".

"Мартинес и Луис Суарес очень похожи. Они оба играют корпусом, чтобы развернуться, защитить мяч, бороться и забивать голы. Все хорошие футболисты в конце концов адаптируются.

У Луиса Суареса большой опыт и он может помочь Лаутаро адаптироваться в "Барсе" и Примере. Но это все гипотетически", - приводит слова Месси Mundo Deportivo.

Напомним, что летом клаусула Мартинеса будет составлять 111 миллионов евро.

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