Месси, Суарес, Пике и еще группа игроков "Барселоны" не сыграет с "Сельтой"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде не включил целую группу основных игроков на матч 36-го тура чемпионата Испании с "Сельтой", который состоится 4 мая.

По решению тренера поединок пропустят Лионель Месси, Луис Суарес, Жерар Пике, Жорди Альба, Серхи Роберто и Марк-Андре тер Штеген. Кроме того, из-за дисквалификаций не сыграют игру Иван Ракитич и Серхио Бускетс.

Заявка "Барселоны" на игру с "Сельтой" выглядит так:

вратари: Силлессен, Пенья

защитники: Семеду, Тодибо, Лангле, Мурильо, Вермален, Ваге

полузащитники: Коутиньо, Артур, Боатенг, Аленья, Видаль, Пуч, Колладо

нападающие: Дембеле, Малком,

Напомним, что 7 мая "Барселоне" предстоит ответный матч 1/2 финала Лиги Чемпионов с "Ливерпулем", который состоится в Англии. В первой игре каталонский клуб победил соперника дома со счетом 3:0.

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