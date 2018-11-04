Месси сыграет с "Интером" в ЛЧ

Лионель Месси примет участие в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Интером". Об этом сообщает официальный сайт "Барселоны", который привел список игроков, отправляющихся в Милан.

Из-за перелома руки, полученного в матче чемпионата с "Севильей", аргентинец пропустил последние четыре матча, включая Эль Класико, в котором его партнеры разгромили мадридский "Реал" со счетом 5:1.

Напомним, что игра "Интер" - "Барселона" пройдет на стадионе "Сан-Сиро" во вторник, 6 ноября, в 23:00 (мск).

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