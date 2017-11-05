Месси сыграл 600-й матч за "Барселону"

Форвард "Барселоны" Лионель Месси принял участие в матче 11-го тура испанской Примеры против "Севильи".

Эта игра стала для 30-летнего аргентинца 600-й в составе "сине-гранатовых". Это третий показатель в истории каталонского клуба после Хави (767) и Андреса Иньесты (643).

Стоит отметить, что в 600 матчах за "Барселону" Месси забил 523 гола и сделал 197 результативных передач. | http://soccernews.ru