Месси сыграл в футбол с собакой

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Месси сыграл в футбол с собакой

Форвард "Барселоны" Лионель Месси поиграл в футбол с собакой.

31-летний аргентинец привлёк к игре своего дога по имени Халк.

 

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Публикация от AntoRoccuzzo88 (@antoroccuzzo88)

Не пропустите: Во вторник Месси и еще три ключевых игрока "Барселоны" выйдут из отпуска. | http://soccernews.ru

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