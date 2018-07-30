Месси сыграл в футбол с собакой

Форвард "Барселоны" Лионель Месси поиграл в футбол с собакой.

31-летний аргентинец привлёк к игре своего дога по имени Халк.

⚽️ Публикация от AntoRoccuzzo88 (@antoroccuzzo88) 30 Июл 2018 в 4:29 PDT

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