Месси: "Сын спросил, почему меня критикуют в Аргентине"



Нападающий "Барселоны" Лионель Месси рассказал о своем отношении к критике со стороны фанатов сборной Аргентины.

"Я хочу выиграть трофей со сборной Аргентины. Я хотел вернуться в команду, чтобы играть в больших матчах. Когда я вернулся, то многие люди критиковали меня. Сын спросил, почему меня критикуют в Аргентине. Я сказал ему, что это делает небольшое количество людей. Я всем доказал, что хочу играть за сборную", - приводит слова Месси Club 947FM.

Напомним, что 31-летний Месси вернулся в сборную в товарищеском матче с Венесуэлой (1:3). Это был его первый матч за сборную после чемпионата мира-2018.

Месси является лучшим бомбардиром в истории сборной Аргентины, забив 65 голов в 129 матчах.

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