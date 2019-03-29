Месси: "Сын спросил, почему меня критикуют в Аргентине"
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси рассказал о своем отношении к критике со стороны фанатов сборной Аргентины.
"Я хочу выиграть трофей со сборной Аргентины. Я хотел вернуться в команду, чтобы играть в больших матчах. Когда я вернулся, то многие люди критиковали меня. Сын спросил, почему меня критикуют в Аргентине. Я сказал ему, что это делает небольшое количество людей. Я всем доказал, что хочу играть за сборную", - приводит слова Месси Club 947FM.
Напомним, что 31-летний Месси вернулся в сборную в товарищеском матче с Венесуэлой (1:3). Это был его первый матч за сборную после чемпионата мира-2018.
Месси является лучшим бомбардиром в истории сборной Аргентины, забив 65 голов в 129 матчах.
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|Команда
|М
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|2
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|28
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|Хетафе
|28
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|Алавес
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|44
|6
|Севилья
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|7
|Валенсия
|28
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|8
|Бетис
|28
|39
|9
|Атлетик Бильбао
|28
|37
|10
|Реал Сосьедад
|28
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|11
|Эйбар
|28
|35
|12
|Жирона
|28
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|Эспаньол
|28
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|Леганес
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|15
|Леванте
|28
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|16
|Реал Вальядолид
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|29
|17
|Вильярреал
|28
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|28
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|Уэска
|28
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