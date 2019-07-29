Месси танцует и поет с женой на Ибице

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Месси танцует и поет с женой на Ибице

Жена капитана "Барселоны" Лионеля Месси Антонелла Рокуццо в своем инстаграме опубликовала сториз, на котором девушка танцует со своим мужем на концерте.

Мероприятие проходит на Ибице.

Месси является воспитанником "Барселоны". Всего в своей клубной карьере он принял участие в 687 матчах во всех турнирах, в которых забил 603 гола и отдал 242 результативные передачи. Ориентировочная стоимость игрока составляет 150 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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