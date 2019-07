Месси танцует и поет с женой на Ибице

Жена капитана "Барселоны" Лионеля Месси Антонелла Рокуццо в своем инстаграме опубликовала сториз, на котором девушка танцует со своим мужем на концерте.

Мероприятие проходит на Ибице.

Messi is so in the moment pic.twitter.com/awoaWLjSQh