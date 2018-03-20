Месси требует купить игрока "Челси"

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Месси требует купить игрока "Челси"

Ведущий форвард "Барселоны" Лионель Месси требует купить защитника "Челси" Маркоса Алонсо, сообщает испанская пресса.

Звёздный аргентинец остался впечатлён игрой 27-летнего фулбека в матчах Лиги Чемпионов и захотел видеть его в своей команде.

В этом сезоне Алонсо сыграл за "Челси" 40 матчей, забил 7 голов и сделал 3 результативных передачи.  

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