Месси требует купить игрока "Челси"

Ведущий форвард "Барселоны" Лионель Месси требует купить защитника "Челси" Маркоса Алонсо, сообщает испанская пресса.

Звёздный аргентинец остался впечатлён игрой 27-летнего фулбека в матчах Лиги Чемпионов и захотел видеть его в своей команде.

В этом сезоне Алонсо сыграл за "Челси" 40 матчей, забил 7 голов и сделал 3 результативных передачи.

Не пропустите: Месси с тремя сыновьями. | http://soccernews.ru