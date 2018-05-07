Месси требует от "Барселоны" четыре приобретения в летнее трансферное окно

Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси требует от своего клуба совершить четыре приобретения в летнее трансферное окно.

Так, по сведениям испанской прессы, 30-летний аргентинец хочет, чтобы по окончанию текущего сезона на "Камп Ноу" перебрался форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн. Также пятикратный обладатель "Золотого мяча" желает, чтобы "Барса" подписала двух полузащитников и игрока на правый фланг обороны.

Напомним, Бартомеу рассказал, почему Месси до сих пор не покинул "Барселону". | soccernews.ru