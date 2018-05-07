Месси требует от "Барселоны" четыре приобретения в летнее трансферное окно

Теги барселоналионель мессиантуан гризманн

Месси требует от "Барселоны" четыре приобретения в летнее трансферное окноВедущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси требует от своего клуба совершить четыре приобретения в летнее трансферное окно.

Так, по сведениям испанской прессы, 30-летний аргентинец хочет, чтобы по окончанию текущего сезона на "Камп Ноу" перебрался форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн. Также пятикратный обладатель "Золотого мяча" желает, чтобы "Барса" подписала двух полузащитников и игрока на правый фланг обороны.

Напомним, Бартомеу рассказал, почему Месси до сих пор не покинул "Барселону". | soccernews.ru

комментарии
Пьянь

В идеале продать Коутиньо, Суареса, Турана, Рафинью, Гомеша, Диня. Взять Мане/Гризманна, Эриксена, опорника, левого и центрального защитников.

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Yas

Ну ладно остальные, но Суарес-то чем не угодил? Голеадор от природы. В Сити бы его

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Пьянь

Стареет Суарес. Регресс в игре все более очевиден.

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