Месси требует от "Барселоны" подписания двух топовых игроков

Теги барселоналионель мессиантуан гризманнджошуа киммих

Месси требует от "Барселоны" подписания двух топовых игроковВедущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси требует от своего клуба подписания двух топовых игроков.

Так, по сведениям испанской прессы, 30-летний форвард хочет, чтобы ближайшим летом "сине-гранатовые" подписали лидера атак мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна и защитника мюнхенской "Баварии" Джошуа Киммиха.

Напомним, Пуйоль назвал лучшего игрока планеты. | soccernews.ru

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