Месси требует от "Барселоны" подписания двух топовых игроков

Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси требует от своего клуба подписания двух топовых игроков.

Так, по сведениям испанской прессы, 30-летний форвард хочет, чтобы ближайшим летом "сине-гранатовые" подписали лидера атак мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна и защитника мюнхенской "Баварии" Джошуа Киммиха.

Напомним, Пуйоль назвал лучшего игрока планеты. | soccernews.ru