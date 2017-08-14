Месси требует от "Барселоны" подписания трех игроков

Ведущий форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси потребовал от руководства своего клуба подписания трех игроков мирового уровня.

Как информирует испанская пресса, аргентинский бомбардир хочет, чтобы до конца текущего трансферного окна его команду пополнили центральный защитник, хавбек, способный стать заменой в будущем для капитана команды Андреса Иньесты, и игрок атакующего плана, который смог бы стать достойной альтернативой Неймару, который текущим летом перебрался во французский ПСЖ.

Напомним, Роналду повторил празднование гола Месси. | soccernews.ru