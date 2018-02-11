Месси требует от "Барселоны" подписания защитника "Манчестер Сити"

Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионеля Месси требует от своего клуба подписания защитника английского "Манчестер Сити" Пабло Маффео, который текущий сезон на правах аренды проводит в "Жироне".

Так, по сведениям Express, который ссылается на испанскую прессу, аргентинец остался приятно удивлен игрой 20-летнего бека в очном матче их команд в рамках Ла Лиги, когда перспективному игроку удалось выключить из игры пятикратного обладателя "Золотого мяча". Трансфер Маффео оценивается в 25 миллионов евро.

Напомним, сегодня "Барселона" сыграет против "Хетафе". | soccernews.ru