Месси требует от "Барселоны" подписания защитника "Манчестер Сити"

Теги барселонаманчестер ситипабло маффеожирона

Месси требует от "Барселоны" подписания защитника "Манчестер Сити"Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионеля Месси требует от своего клуба подписания защитника английского "Манчестер Сити" Пабло Маффео, который текущий сезон на правах аренды проводит в "Жироне".

Так, по сведениям Express, который ссылается на испанскую прессу, аргентинец остался приятно удивлен игрой 20-летнего бека в очном матче их команд в рамках Ла Лиги, когда перспективному игроку удалось выключить из игры пятикратного обладателя "Золотого мяча". Трансфер Маффео оценивается в 25 миллионов евро.

Напомним, сегодня "Барселона" сыграет против "Хетафе". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Золотая бутса" сезона 2017/2018: Салах вплотную приблизился к Кейну

"Золотая бутса" сезона 2017/2018: Салах вплотную приблизился к Кейну

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 27 72
2 Манчестер Юнайтед 27 56
3 Тоттенхэм 27 52
4 Ливерпуль 26 51
5 Челси 26 50
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 27 36
8 Лестер Сити 27 35
9 Эвертон 27 34
10 Борнмут 27 31
11 Уотфорд 27 30
12 Вест Хэм Юнайтед 27 30
13 Ньюкасл Юнайтед 27 28
14 Брайтон & Хоув Альбион 27 28
15 Кристал Пэлас 27 27
16 Суонси Сити 27 27
17 Хаддерсфилд Таун 27 27
18 Саутгемптон 26 26
19 Сток Сити 27 25
20 Вест Бромвич Альбион 26 20
Полная таблица

топ-5 тегов