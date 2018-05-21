Месси требует от "Барселоны" потратить 40 миллионов евро на нового защитника

Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси потребовал от своего клуба подписать защитника "Реала Сосьедад" из Сан-Себастьяна Альваро Одриосолу.

Так, по сведениям испанской прессы, аргентинец остался доволен игрой бека 22-летнего бека басков во вчерашнем очном матче из команд. Поэтому он уже обратился к руководству своего клуба выделить средства на приобретение перспективного игрока, клаусула которого равняется 40 миллионам евро.

В нынешнем сезоне Одриосола забил 1 мяч и сделал 4 результативные передачи в 41 матче за "Реал Сосьедад".

Напомним, Одриосола уже сделал выбор между "Реалом" и "Барселоной". | soccernews.ru