Месси требует от "Барселоны" вернуть в команду отданного ею в аренду игрока

Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси хочет, чтобы его партнер по команде Мунир Эль-Хаддади, текущий сезон проводящий в аренде в "Алавесе", вернулся в его клуб.

Так, по сведениям испанской прессы, пятикратный обладатель "Золотого мяча" потребовал от руководства "сине-гранатовых" оставить 22-летнего форварда в команде на следующий сезон. В Мунире аргентинец видит игрока, который будет идеальной заменой основным нападающим "Барсы".

Напомним, Месси требует от "Барселоны" четыре приобретения в летнее трансферное окно. | soccernews.ru