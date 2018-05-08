Месси требует от "Барселоны" вернуть в команду отданного ею в аренду игрока

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Месси требует от "Барселоны" вернуть в команду отданного ею в аренду игрокаВедущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси хочет, чтобы его партнер по команде Мунир Эль-Хаддади, текущий сезон проводящий в аренде в "Алавесе", вернулся в его клуб.

Так, по сведениям испанской прессы, пятикратный обладатель "Золотого мяча" потребовал от руководства "сине-гранатовых" оставить 22-летнего форварда в команде на следующий сезон. В Мунире аргентинец видит игрока, который будет идеальной заменой основным нападающим "Барсы".

Напомним, Месси требует от "Барселоны" четыре приобретения в летнее трансферное окно. | soccernews.ru

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