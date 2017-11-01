Месси требует от руководства "Барселоны" приобретения двух топ-игроков

Ведущий форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси требует от руководства своего клуба приобретения двух топ-игроков.

Так, по сведениям Diario Gol, 30-летний бомбардир считает, что его команде необходимо качественное усиление. Поэтому он выступает за то, чтобы "Барса" в обязательном порядке подписала полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо и нападающего мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна.

Отметим, что за обоих "Барсе" придется выложить порядка 230-ти миллионов евро.

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