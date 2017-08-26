Месси требует подписания "Барселоной" своего звездного соотечественника

Теги лионель мессипсжбарселонаанхель ди мария

Месси требует подписания "Барселоной" своего звездного соотечественникаФорвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси потребовал от своего клуба подписания вингера французского ПСЖ Анхеля Ди Марии.

Как информирует испанская пресса, ведущий бомбардир "сине-гранатовых" остался доволен подписанием Усмана Дембеле из дортмундской "Боруссии", однако он хочет добиться того, чтобы его команда могла рассчитывать не только на 11 игроков из стартового состава, но и на тех, кто остается на "скамейке" для запасных. Поэтому аргентинец выступил за то, чтобы клуб продолжил свою работу на трансферном рынке.

Напомним, "Реал" объявил о подписании Месси. | soccernews.ru

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