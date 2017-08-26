Месси требует подписания "Барселоной" своего звездного соотечественника
Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси потребовал от своего клуба подписания вингера французского ПСЖ Анхеля Ди Марии.
Как информирует испанская пресса, ведущий бомбардир "сине-гранатовых" остался доволен подписанием Усмана Дембеле из дортмундской "Боруссии", однако он хочет добиться того, чтобы его команда могла рассчитывать не только на 11 игроков из стартового состава, но и на тех, кто остается на "скамейке" для запасных. Поэтому аргентинец выступил за то, чтобы клуб продолжил свою работу на трансферном рынке.
Напомним, "Реал" объявил о подписании Месси. | soccernews.ru
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