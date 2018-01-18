Месси требует продать пятерых игроков "Барселоны"

Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси требует продать от руководства своего клуба сразу пятерых игроков команды.

Так, по сведениям испанской прессы, аргентинский форвард считает, что своей игрой в текущем сезоне на уход из стана "сине-гранатовых" "заслужили": защитники Алейш Видаль и Люка Динь, полузащитники Денис Суарес и Андре Гомеш, а также форвард Пако Алькасер.

Напомним, Месси пропустил сегодняшнюю тренировку "Барселоны". | soccernews.ru