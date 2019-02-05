Месси тренировался в общей группе

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси сегодня, 5 февраля, тренировался в общей группе перед матчем с "Реалом".

⚽ Último entrenamiento de los jugadores disponibles del primer equipo en el campo Tito Vilanova antes de recibir al Real Madrid este miércoles en el Camp Nou (21h). O.Dembélé se incorpora al grupo. También entrenan Iñaki Peña del Barça B y Tenas del Juvenil A.

#ForçaBarça pic.twitter.com/RDLVdFkdS2 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 5 февраля 2019 г.

Ранее сообщалось, что аргентинец может пропустить полуфинальную битву с мадридцами из-за травмы, полученной в матче с "Валенсией" 2 февраля. Вчерашнюю тренировку он пропустил.

Эль Классико состоится завтра, 6 февраля, на "Камп Ноу". Начало - 23:00.

"Барселона" на данный момент занимает первое место в чемпионате Испании, "Реал" расположился на 3 строчке.

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