Месси тренировался в общей группе

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Месси тренировался в общей группе

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси сегодня, 5 февраля, тренировался в общей группе перед матчем с "Реалом".

Ранее сообщалось, что аргентинец может пропустить полуфинальную битву с мадридцами из-за травмы, полученной в матче с "Валенсией" 2 февраля. Вчерашнюю тренировку он пропустил. 

Эль Классико состоится завтра, 6 февраля, на "Камп Ноу". Начало - 23:00. 

"Барселона" на данный момент занимает первое место в чемпионате Испании, "Реал" расположился на 3 строчке.

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Комментарии

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