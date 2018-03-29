Месси тренировался в общей группе в "Барселоне"

На сегодняшней тренировке каталонской "Барселоны" ее ведущий бомбардир Лионель Месси работал в общей группе.

Как информирует Marca, 30-летний форвард, который из-за проблем с мышцами не смог принять участие в товарищеских матчах сборной Аргентины против команд Италии и Испании, сегодня работал наравне со своими партнерами по клубу.

Напомним, Вальверде рассказал о состоянии Месси. | soccernews.ru