Месси тренировался в общей группе в "Барселоне"

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Месси тренировался в общей группе в "Барселоне"На сегодняшней тренировке каталонской "Барселоны" ее ведущий бомбардир Лионель Месси работал в общей группе.

Как информирует Marca, 30-летний форвард, который из-за проблем с мышцами не смог принять участие в товарищеских матчах сборной Аргентины против команд Италии и Испании, сегодня работал наравне со своими партнерами по клубу.

Напомним, Вальверде рассказал о состоянии Месси. | soccernews.ru

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