Месси тренируется в общей группе "Барселоны"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси тренировался в общей группе команды. Игроки каталонского клуба продолжают готовится в новому сезону, который стартует 11 сентября.

Ранее форвард занимался по индивидуально программе.

Ciudad Deportiva, Campo 2

Primera sesión del día

✅ Messi, Coutinho, Sergio, F. De Jong y Ansu Fati se incorporan al grupo

#ForçaBarça pic.twitter.com/GdjrpeCgVS — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 9, 2020

Также вместе со всеми тренируются Филиппе Коутиньо, Серхио Бускетс, Френки Де Йонг и Ансу Фати.

В первом матче сезона-2020/21 "Барселона" сыграет с "Атлетиком" (20 сентября).

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