Месси тренируется в общей группе "Барселоны"
Капитан "Барселоны" Лионель Месси тренировался в общей группе команды. Игроки каталонского клуба продолжают готовится в новому сезону, который стартует 11 сентября.
Ранее форвард занимался по индивидуально программе.
Ciudad Deportiva, Campo 2— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 9, 2020
Primera sesión del día
✅ Messi, Coutinho, Sergio, F. De Jong y Ansu Fati se incorporan al grupo
#ForçaBarça pic.twitter.com/GdjrpeCgVS
Также вместе со всеми тренируются Филиппе Коутиньо, Серхио Бускетс, Френки Де Йонг и Ансу Фати.
В первом матче сезона-2020/21 "Барселона" сыграет с "Атлетиком" (20 сентября).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14