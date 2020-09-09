Месси тренируется в общей группе "Барселоны"

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Месси тренируется в общей группе "Барселоны"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси тренировался в общей группе команды. Игроки каталонского клуба продолжают готовится в новому сезону, который стартует 11 сентября.

Ранее форвард занимался по индивидуально программе.

Также вместе со всеми тренируются Филиппе Коутиньо, Серхио Бускетс, Френки Де Йонг и Ансу Фати.

В первом матче сезона-2020/21 "Барселона" сыграет с "Атлетиком" (20 сентября).

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