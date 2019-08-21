Месси тренируется в общей группе игроков перед матчем с "Бетисом"

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Месси тренируется в общей группе игроков перед матчем с "Бетисом"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси вернулся в общую группу. Об этом сообщается в твиттере каталонцев.

Футболист тренируется с командой перед матче 2-го тура Примеры с "Бетисом".

Матч состоится 25 августа. Начало - в 22:00 (мск).

Напомним, из-за травмы 32-летний нападающий пропустил матч первого тура Примеры с "Атлитиком" (0:1).

А еще: Новичок "Зенита" Малком отметил, что с большим уважением относится к Месси| http://soccernews.ru
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