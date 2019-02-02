Месси - третий футболист, забивший 50 голов с пенальти в Примере
Капитан "Барселоны" Лионель Месси реализовал пенальти в игре против "Валенсии".
Как сообщает Mister Chip, этот гол стал 50-м для аргентинца с пенальти в Примере.
Таким образом, Месси стал третьим футболистом в истории Примеры, который смог забить 50 голов с пенальти.
Больше забивали только Уго Санчес (56) и Криштиану Роналду (61).
Всего в этом сезоне Месси провел 26 матчей, забил 29 голов и отдал 16 ассистов.
Читайте также: Месси забил юбилейный гол в Кубке Испании. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Менхенгладбахская "Боруссия" обыграла "Шальке" и сместила "Баварию" со второго места Бундеслиги
-
"Рома" - "Милан": анонс и прогноз центрально матча 22 тура Серии "А"
-
"Ювентус" - "Парма": видеотрансляция поединка с участием лидера Серии А
-
"Наполи" громит "Сампдорию" и продолжает погоню за "Ювентусом"
-
"Манчестер Сити" - "Арсенал": анонс и прогноз центральной встречи 25 тура АПЛ
Лента новостей
-
Защитник "Зенита" может перейти в норвежский клуб
-
Дубль Месси в видеообзоре матча "Барселона" - "Валенсия"
-
Хамшик согласился на переход в китайский клуб
-
"Кардифф" одержал победу над "Борнмутом"
-
"Валенсия" Черышева в результативном матче 22 тура Ла Лиги отобрала очки у "Барселоны"
-
Менхенгладбахская "Боруссия" обыграла "Шальке" и сместила "Баварию" со второго места Бундеслиги
-
Месси - третий футболист, забивший 50 голов с пенальти в Примере
-
"Рома" - "Милан": анонс и прогноз центрально матча 22 тура Серии "А"
-
"Ювентус" - "Парма": видеотрансляция поединка с участием лидера Серии А
-
"Наполи" громит "Сампдорию" и продолжает погоню за "Ювентусом"
-
"Рубин" нашел замену Азмуну
-
Журналист ESPN включил новичка "Зенита" в тройку лучших опорников в мире
-
Сарри прокомментировал разгромную победу над "Хаддерсфилдом"
-
Пол Инс сравнил ван Дейка с легендой "Манчестер Юнайтед"
-
ЦСКА расписал результативную ничью с "Сарпсборгом", "Урал" и "Рубин" не смогли победить в своих матчах
-
"Реал Сосьедад" - "Атлетик" - 2:1 (видеообзор матча Примеры)
-
"Реал Сосьедад" обыграл "Атлетик" и вплотную приблизился к еврокубковой зоне
-
"Манчестер Сити" - "Арсенал": анонс и прогноз центральной встречи 25 тура АПЛ
-
"Челси" разгромил "Хаддерсфилд" и реабилитировался за крупное поражение "Борнмуту" и другие результаты 25-го тура АПЛ
-
"Барселона" - "Валенсия": видеотрансляция центрального матча 22-го тура Примеры
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|22
|50
|2
|Атлетико Мадрид
|21
|44
|3
|Реал Мадрид
|21
|39
|4
|Севилья
|21
|36
|5
|Хетафе
|22
|32
|6
|Алавес
|21
|32
|7
|Валенсия
|22
|30
|8
|Реал Сосьедад
|22
|30
|9
|Бетис
|21
|29
|10
|Леванте
|22
|27
|11
|Эйбар
|21
|26
|12
|Атлетик Бильбао
|22
|26
|13
|Реал Вальядолид
|22
|25
|14
|Жирона
|21
|24
|15
|Эспаньол
|21
|24
|16
|Леганес
|21
|23
|17
|Райо Вальекано
|21
|23
|18
|Сельта Виго
|21
|21
|19
|Вильярреал
|21
|18
|20
|Уэска
|22
|15