Месси - третий футболист, забивший 50 голов с пенальти в Примере

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Месси - третий футболист, забивший 50 голов с пенальти в Примере

Капитан "Барселоны" Лионель Месси реализовал пенальти в игре против "Валенсии".

Как сообщает Mister Chip, этот гол стал 50-м для аргентинца с пенальти в Примере.

Таким образом, Месси стал третьим футболистом в истории Примеры, который смог забить 50 голов с пенальти.

Больше забивали только Уго Санчес (56) и Криштиану Роналду (61).

Всего в этом сезоне Месси провел 26 матчей, забил 29 голов и отдал 16 ассистов.

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