Месси трогательно встретился с женой после возвращения с Кубка Америки (фото)

Фото: инстаграм Антонеллы Рокуццо/Автор неизвестен

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси вернулся на родину после победы в Кубке Америки и встретился с женой Антонеллой Рокуццо.

Антонелла бросилась к футболисту на шею и они страстно поцеловались. Лионель и Антонелла состоят в отношениях с 2008 года. У них трое сыновей - Тьяго, Матео и Чиро.

Anto y Leo



El abrazo y el beso más esperado pic.twitter.com/0K8S6QYowz — Diario Olé (@DiarioOle) July 11, 2021

В финале Кубка Америки Аргентина победила Бразилию со счетом 1:0. Единственный гол забил Анхель ди Мария.

34-летний Месси выиграл свой первый взрослый трофей со сборной. Ранее у него в активе была только победа на Олимпийских играх.

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