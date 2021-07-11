Месси трогательно встретился с женой после возвращения с Кубка Америки (фото)

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Месси трогательно встретился с женой после возвращения с Кубка Америки (фото)

Фото: инстаграм Антонеллы Рокуццо/Автор неизвестен 

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси вернулся на родину после победы в Кубке Америки и встретился с женой Антонеллой Рокуццо

Антонелла бросилась к футболисту на шею и они страстно поцеловались. Лионель и Антонелла состоят в отношениях с 2008 года. У них трое сыновей - Тьяго, Матео и Чиро.

В финале Кубка Америки Аргентина победила Бразилию со счетом 1:0. Единственный гол забил Анхель ди Мария.

34-летний Месси выиграл свой первый взрослый трофей со сборной. Ранее у него в активе была только победа на Олимпийских играх.

Не пропустите: Месси признан лучшим игроком Кубка Америки-2021. | http://soccernews.ru
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